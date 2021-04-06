Украинская сторона в СЦКК обратилась в ОБСЕ с целью проверки обстоятельств гибели ребёнка в неподконтрольном Александровском на Донбассе

Украинская сторона в Совместном центре координации и контроля над прекращением огня обратилась (СЦКК) в ОБСЕ с целью установления причин гибели пятилетнего ребёнка в неподконтрольном населённом пункте Александровское Донецкой области Украины, сообщает украинская делегация в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ).

"... В последнее время в информационном пространстве ОРДЛО Российской Федерацией активно распространяется информация о гибели 02.04.2021 пятилетнего ребенка и пожилой женщины в частном домовладении, что находится в поселке Александровское, якобы в результате детонации взрывного устройства, сброшенного беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Украины … Украинская сторона в СЦКК обращается к миссии (ОБСЕ – ИФ) с просьбой тщательно проверить изложенную выше информацию с целью установления истины и проинформировать о результатах украинскую сторону в СЦКК", - сообщается на странице украинской делегации в ТКГ в Фейсбук.

Отмечается, что "Россия и ОРДЛО, распространяя информацию о гибели пятилетнего ребенка, а также ранении пожилой женщины в результате якобы детонации взрывного устройства, сброшенного беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Украины, не предоставляют доказательств о причастности к событию украинской стороны, в частности фото и видеоматериалы, точные координаты, фрагменты взрывного устройства и т.д.".

Также подчёркивается "значительная удаленность, в пределах 15 километров, населённого пункта Александровское от линии соприкосновения, что ставит под сомнение возможность использования на таком расстоянии беспилотного летательного аппарата".

Сообщается, что "украинская сторона категорически отрицает свою причастность к случившемуся, а подразделения Вооружённых сил Украины строго придерживаются дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22.07.2020, в том числе, и запрета на использование любых видов летательных аппаратов".

Источник: https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/243608190882932