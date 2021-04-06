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12:00 06.04.2021

Суд в Одессе 9 апреля рассмотрит апелляцию на арест Стерненко

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Суд в Одессе 9 апреля рассмотрит апелляцию на арест Стерненко

Одесский апелляционный суд 9 апреля рассмотрит апелляцию на арест активиста Сергея Стерненко и Руслана Демчука по делу о похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича, сообщается в телеграм-канале Стерненко.

"В эту пятницу, 9 апреля, в 11.00 Одесский апелляционный суд будет рассматривать изменение меры пресечения Сергею Стрененко и Руслану Демчуку", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что решение по мере пресечения "будет сигналом" перед рассмотрением апелляции на приговор Стерненко и Демчуку, судебное слушание по которой назначено на 16 апреля.

Как сообщалось, 23 февраля 2021 года Приморский районный суд Одессы приговорил его к 7 годам лишения свободы, признав виновным в похищении Щербича. Кроме того, по решению суда, у активиста конфискована половина всего принадлежащего ему имущества. 5 марта Стерненко подал апелляцию на судебный приговор.

После приговора Стерненко в Киеве проходили протестные акции в поддержку активиста.

Уголовное дело по обвинению активиста Сергея Стерненко и Руслана Демчука в похищении Щербича передали на рассмотрение в Одесский апелляционный суд.

Теги: #суд #стерненко
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