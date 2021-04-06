США за 17 лет выделили более $65 млн Украине на разминирование и уничтожение вооружений - доклад

США в 2004-2020 годы направили свыше $68 млн с целью помочь Украине избавиться от запасов устаревшего оружия и нейтрализовать угрозу от остающихся в зонах боевых действий боеприпасов, говорится в ежегодном докладе Госдепа, посвященном участию США в уничтожении обычных вооружений.

"С 2004 по 2020 году США выделили более $68 млн на уничтожение стрелкового оружия, легких вооружений и амуниции, а также на очистку зон боевых действий на Украине", - говорится в документе.

В Госдепе напомнили об оставшихся в Украине со времен распада СССР крупных запасах вооружений, большую часть из которых уже нельзя использовать: их состояние при этом представляют угрозу, как для самой страны, так и "на региональном и глобальном уровнях". Также в ведомстве указали на последствия начавшегося в 2014 году противостояния на востоке Украины, из-за которого в этом регионе осталось множество мин и неразорвавшихся снарядов.

Согласно докладу, в 2020 году Госдеп оказал помощь работе ряда партнеров в этой стране - организациям HALO Trust, Danish Demining Group, FSD, ОБСЕ, в том числе в ее деятельности по обучению украинской полиции. Кроме того, "США профинансировали уничтожение и утилизацию 1 тыс. 885 т американского военного имущества посредством программы NATO Partnership for Peace Trust Fund".