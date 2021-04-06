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10:56 06.04.2021

Нацполиция закупила 100 автомобилей Renault Duster на 56,5 млн грн, и намерена закупить еще 450 различных авто на 333 млн грн

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Нацполиция закупила 100 автомобилей Renault Duster на 56,5 млн грн, и намерена закупить еще 450 различных авто на 333 млн грн

Национальная полиция Украины договорилась о закупке 100 легковых автомобилей специального назначения на базе Renault Duster на 56,5 млн грн.

Согласно договору от 5 апреля 2021 года, текст которого обнародован на портале ProZorro, по результатам тендера Департамент управления имуществом договорился с ООО "Спец-Ком-Сервис" о закупке 100 белых легковых автомобилей специального назначения типа универсал на базе Renault Duster по 565 тыс. грн каждый.

Кроме того, согласно информации с портала ProZorro, Нацполиция намерена закупить еще 70 легковых автомобилей спецназначения типа седан оценочной стоимостью 38,2 млн грн, а также 300 легковых автомобилей спецназначения типа универсал (кроссовер) оценочной стоимостью 168,5 млн грн, 50 автомобилей спецназначения для перевозки 9-ти человек взятых под стражу оценочной стоимостью 92,5 млн грн, 10 автомобилей спецназначения для перевозки 3-х человек взятых под стражу оценочной стоимостью 10,4 млн грн, 5 автомобилей спецназначения повышенной проходимости типа пикап оценочной стоимостью 4,4 млн грн, 7 легковых автомобилей спецназначения типа универсал оценочной стоимостью 3,8 млн грн, 8 автомобилей спецназначения на базе грузопассажирских минифургонов оценочной стоимостью 15,6 млн грн.

Теги: #автомобили #нацполиция
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