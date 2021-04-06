МИД: Фейки об убитых детях - неотъемлемый элемент российских психологических операций против Украины

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли распространяемую российскими СМИ информацию о гибели ребенка на неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области якобы в результате якобы удара беспилотника Вооруженных сил Украины в пгт Александровское.

"Stopfake опроверг этот фейк. Свидетели заявили о несчастном случае: ребенок погиб от взрыва мины, которую нашел в гараже. Более того, Александровское находится на расстоянии 30 км от украинских позиций. Ни один беспилотник ВСУ просто не сможет туда долететь", - написал спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook во вторник.

Спикер отметил, что "фейки об убитых детях - неотъемлемый элемент российских психологических операций против Украины. "Все мы помним о вымышленном распятом мальчике в Славянске. Как и прошлый, нынешний вброс имеет целью разжечь вражду на оккупированных территориях и в России, исказить действительность, оправдать провокации российских группировок", - пояснил представитель МИД.

Он указал, что именно потому в контактах с международными партнерами Украина подчеркивает, что, как только РФ обостряет ситуацию с безопасностью на востоке, ее информационные войска идут впереди и формируют информационный фон для оправдания преступлений российской армии. История о ребенке из Александровского - очередной пример инструментария таких операций, добавил спикер.

"Наши стратегические партнеры это прекрасно понимают и не воспринимают российские инсинуации. Российские фейки можно побороть только благодаря системной работе. За годы войны наше государство накопило мощную экспертизу на уровне неправительственных организаций. Начинают деятельность отдельные специализированные центры противодействия дезинформации. Работаем и над другими международными инициативами", - отметил Николенко.