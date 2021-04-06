В Киеве 1432 заболевших Covid-19 за сутки, 39 человек умерли, 697 выздоровели – мэр

Мэр Киева Виталий Кличко сообщает о 1 тыс 432 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19 в Киеве за минувшие сутки.

"141 госпитализированный больной COVID-19. 491 госпитализирован с подозрением на коронавирус и пневмонии", - написал Кличко в своем Телеграм-канале во вторник утром.

По его словам, из числа ранее заболевших 39 человек за сутки скончались, а 697 выздоровели.

Согласно данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины, количество новых случаев заболевания в Киеве за минувшие сутки в текущем году уступает лишь показателям 3 апреля, когда было выявлено 2 тыс 53 новых заболевших. Во все прочие дни 2021 года заболевших Covid-19 в украинской столице было меньше.