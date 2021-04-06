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09:54 06.04.2021

Суд признал противоправным признание русского языка региональным в Запорожской области - Креминь

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Суд признал противоправным признание русского языка региональным в Запорожской области - Креминь

Запорожский окружной административный суд признал противоправным и недействительным решение о признании русского языка региональным на территории области, принятое Запорожским областным советом в 2012 году, сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

"Наконец отменено решение о признании русского языка региональным на территории Запорожской области. В частности, 24 марта 2021 года Запорожским окружным административным судом принято решение о признании противоправным и недействительным решения облсовета от 16.08.2012 №2 "О мерах, направленных на использование региональных языков или языков меньшинств, предусмотренных законом Украины "Об основах государственной языковой политики", на территории Запорожской области", - написал Креминь в социальной сети Facebook.

Языковой омбудсмен отметил, что решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела.

 

Теги: #запорожская_область #креминь #язык #суд
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