Из-за стрельбы в дороге задерживается поезд №126 Константиновка-Киев – УЗ

Поезд №126 Константиновка - Киев задерживается на шесть часов из-за стрельбы, которую устроили двое военнослужащих, оба обезоружены и задержаны спецназом, сообщили в АО "Укрзализныця".

"Благодаря слаженным действиям железнодорожников и Национальной полиции обезоружены двое пассажиров поезда №126 Константиновка - Киев - военнослужащие, которые открыли стрельбу в вагоне. Указанные лица имели разрешение на ношение оружия. Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал", – говорится в сообщении УЗ, обнародованном во вторник утром.

В информации подчеркивается, что нарушителей сняли с поезда спецназовцы на станции "Красноград".

В пресс-службе компании отметили, что после проведения следственных действий поезд продолжил движение по маршруту. По данному факту возбуждено уголовное производство.

"Сейчас поезд задерживается в пути примерно на шесть часов. Железнодорожники прилагают максимум усилий, чтобы уменьшить его отставание от графика", – добавили в УЗ.

Компания выразила благодарность поездной бригаде поезда за "высококвалифицированные действия в нестандартной ситуации". Подчеркивается, что до прибытия правоохранителей железнодорожники принимали все возможные меры чтобы 11 пассажиров вагона не пострадали.

"Уже собрана информация о пересадке пассажиров указанного поезда. "Укрзализныця" организует наиболее удобные стыковочные маршруты для пассажиров, следующих далее по железной дороге", – сказано в сообщении.