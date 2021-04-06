Двое украинских военнослужащих погибли на Донбассе за прошедшие сутки

За минувшие сутки понедельника, 5 апреля, на Донбассе погибли двое военнослуащих Вооруженных сил Украины, зафиксировано 7 обстрелов, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 5 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня… Вследствие вражеского огня двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили пулевые ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук во вторник.

Украинские военные уточнили, что прицельный обстрел позиций противником из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов производился в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле Авдеевки, Лебединского и Водяного, на Приазовье.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи поселка Золотое-4 российские наемники обстреливали позиции ООС из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у Новоалександровки - из стрелкового оружия.

"На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь", – подчеркнули в штабе.

"По состоянию на 7:00 утра, 6 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – констатировали украинские военные.