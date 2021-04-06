События

05:51 06.04.2021

Учреждения культуры Киева проводят культурные онлайн-мероприятия

2 мин читать
Учреждения культуры Киева проводят культурные онлайн-мероприятия

Учреждения культуры Киева продолжают проводить свои мероприятия в онлайн-формате, сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

"Несмотря на карантин наши заведения пытаются создавать для киевлян как можно больше онлайн-мероприятий. На этой неделе ожидаем театральные представления, музыкальные концерты и лекции", - цитирует замглавы столичной мэрии пресс-служба КГГА в сообщении, обнародованном в понедельник.

Мондриевский подчеркнул, что все подробности и анонсы будущих онлайн-мероприятий можно увидеть на Facebook-странице Департамента культуры.

В частности, 5-11 апреля в 12:00 - Театр на Подоле, видео-спектакль "Шинель" - онлайн-премьера от "Театра 360 градусов".

6 апреля в 11:00 - Публичная библиотека имени Леси Украинки, психологическая онлайн-лекция "Как преодолеть тупик и найти себя"; 6 апреля в 14:00 - Центральная библиотека им. Т. Г. Шевченко для детей. Киева, кастинг профессий - online-встреча с Александром Демьянчуком; 6 апреля в 15:00 - Публичная библиотека имени Леси Украинки, лекция - Сергей Рахманин "Как искать правду в мире лжи?".

7 апреля в 13:00 - Киевская молодежная библиотека, "Подростки и интернет - безопасно?" Стрим-беседа с психотерапевтом Оксаной Верховод; 7 апреля в 19:00 - Театр на Подоле, онлайн-спектакль "Шестеро персонажей в поисках автора".

8 апреля в 11:00 - Публичная библиотека имени Леси Украинки, лекция - "И птичка, и цветок, и символ Украины ... " (онлайн-перекличка украинцев в День именин Леси Украинки).

9 апреля в 19:00 - Театр на Подоле, онлайн-спектакль "Дневник молодого врача".

11 апреля в 17:00 - Публичная библиотека имени Леси Украинки, лекция - "Богословие и права человека в XXI веке: поиск ответов в понятии личности в христианстве"; 11 апреля в 19:00 - Киевский академический театр украинского фольклора "Берегиня", онлайн-трансляция спектакля "Тени забытых предков".

"Каждую неделю киевский Департамент культуры публикует список самых интересных мероприятий столицы. Выбирайте куда "пойдете" и обязательно приглашайте друзей", - добавил Мондриевский.

Теги: #киев #мероприятия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:12 05.04.2021
Завершение отопительного сезона в Киеве отложено из-за погодных условий

Завершение отопительного сезона в Киеве отложено из-за погодных условий

17:00 05.04.2021
Медицинская система Киева близка к коллапсу - Кличко

Медицинская система Киева близка к коллапсу - Кличко

16:54 05.04.2021
В Киеве напечатали 500 тыс. спецпропусков для проезда в общественном транспорте, больше выпускать не будут - Кличко

В Киеве напечатали 500 тыс. спецпропусков для проезда в общественном транспорте, больше выпускать не будут - Кличко

14:05 05.04.2021
Офис президента призывает власть Киева обеспечить город достаточным количеством общественного транспорта и спецпропусками

Офис президента призывает власть Киева обеспечить город достаточным количеством общественного транспорта и спецпропусками

12:56 05.04.2021
18-летняя киевлянка через Facebook продавала спецпропуски на транспорт за 200 грн – прокуратура

18-летняя киевлянка через Facebook продавала спецпропуски на транспорт за 200 грн – прокуратура

12:30 05.04.2021
В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидпорог на 18,2%

В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидпорог на 18,2%

11:32 05.04.2021
В Киеве уже выдали 437 тысяч спецпропусков для проезда в общественном транспорте

В Киеве уже выдали 437 тысяч спецпропусков для проезда в общественном транспорте

09:39 05.04.2021
В Киеве за сутки подтвердили 458 случаев заражения коронавирусом, умерли 32 человека

В Киеве за сутки подтвердили 458 случаев заражения коронавирусом, умерли 32 человека

14:15 04.04.2021
Украинские правоохранители провели контрдиверсионные мероприятия в Донецкой области

Украинские правоохранители провели контрдиверсионные мероприятия в Донецкой области

12:01 04.04.2021
В Киеве за сутки выявили 552 случая заражения коронавирусом, умерли 40 человек

В Киеве за сутки выявили 552 случая заражения коронавирусом, умерли 40 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина будет искать другой город вместо Минска для переговоров ТКГ после карантина – Резников

Украинский военнослужащий погиб в результате обстрела российских наемников в районе Авдеевки

Зеленский призвал премьер-министра Великобритании усилить санкционное давление на Россию и увеличить присутствие на Донбассе

В госдепе США выражают обеспокоенность передвижением российских войск у границ Украины

Завершение отопительного сезона в Киеве отложено из-за погодных условий

ПОСЛЕДНЕЕ

Прививки против COVID-19 сделаны почти 1 млн человек в Южной Корее

США следят за действиями РФ в Арктике, регион должен оставаться демилитаризованным – Пентагон

В Ужгороде возобновляет работу общественный транспорт

Администрация Байдена вслед за Трампом сочла необходимыми санкции против турецкой оборонной структуры

Украина будет искать другой город вместо Минска для переговоров ТКГ после карантина – Резников

Степанов: в ближайшие дни мы объявим о контракте на закупку еще 10 млн доз вакцины от COVID-19

США за 17 лет выделили более $65 млн Украине на разминирование и уничтожение вооружений - доклад

Украинский военнослужащий погиб в результате обстрела российских наемников в районе Авдеевки

Зеленский призвал премьер-министра Великобритании усилить санкционное давление на Россию и увеличить присутствие на Донбассе

Из-за "минирования" ТЦ "Эпицентр" в Харькове эвакуировали почти 2,5 тысячи человек – полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА