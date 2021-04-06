Учреждения культуры Киева проводят культурные онлайн-мероприятия

Учреждения культуры Киева продолжают проводить свои мероприятия в онлайн-формате, сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

"Несмотря на карантин наши заведения пытаются создавать для киевлян как можно больше онлайн-мероприятий. На этой неделе ожидаем театральные представления, музыкальные концерты и лекции", - цитирует замглавы столичной мэрии пресс-служба КГГА в сообщении, обнародованном в понедельник.

Мондриевский подчеркнул, что все подробности и анонсы будущих онлайн-мероприятий можно увидеть на Facebook-странице Департамента культуры.

В частности, 5-11 апреля в 12:00 - Театр на Подоле, видео-спектакль "Шинель" - онлайн-премьера от "Театра 360 градусов".

6 апреля в 11:00 - Публичная библиотека имени Леси Украинки, психологическая онлайн-лекция "Как преодолеть тупик и найти себя"; 6 апреля в 14:00 - Центральная библиотека им. Т. Г. Шевченко для детей. Киева, кастинг профессий - online-встреча с Александром Демьянчуком; 6 апреля в 15:00 - Публичная библиотека имени Леси Украинки, лекция - Сергей Рахманин "Как искать правду в мире лжи?".

7 апреля в 13:00 - Киевская молодежная библиотека, "Подростки и интернет - безопасно?" Стрим-беседа с психотерапевтом Оксаной Верховод; 7 апреля в 19:00 - Театр на Подоле, онлайн-спектакль "Шестеро персонажей в поисках автора".

8 апреля в 11:00 - Публичная библиотека имени Леси Украинки, лекция - "И птичка, и цветок, и символ Украины ... " (онлайн-перекличка украинцев в День именин Леси Украинки).

9 апреля в 19:00 - Театр на Подоле, онлайн-спектакль "Дневник молодого врача".

11 апреля в 17:00 - Публичная библиотека имени Леси Украинки, лекция - "Богословие и права человека в XXI веке: поиск ответов в понятии личности в христианстве"; 11 апреля в 19:00 - Киевский академический театр украинского фольклора "Берегиня", онлайн-трансляция спектакля "Тени забытых предков".

"Каждую неделю киевский Департамент культуры публикует список самых интересных мероприятий столицы. Выбирайте куда "пойдете" и обязательно приглашайте друзей", - добавил Мондриевский.