События

04:27 06.04.2021

США следят за действиями РФ в Арктике, регион должен оставаться демилитаризованным – Пентагон

1 мин читать
США следят за действиями РФ в Арктике, регион должен оставаться демилитаризованным – Пентагон

США выступают против милитаризации Арктики и ведут наблюдение за активностью России в этом регионе, заявил в понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, отвечая на вопрос о наращивании РФ военного присутствия в Арктике.

"Очевидно, мы очень внимательно отслеживаем (российскую активность - ИФ). Никто не хочет видеть, как Арктика становится милитаризованным регионом", - сказал Кирби на брифинге.

Он отметил, что Арктика играет ключевую роль для безопасности США и является потенциальным связующим звеном между США, Европой и Индо-Тихоокеанским регионом, в результате чего она может быть "уязвимой для расширяющегося соперничества".

Кирби добавил, что Вашингтон нацелен на защиту интересов в Арктике при помощи поддержания основанного на правилах миропорядка и, в особенности, через связи США с региональными союзниками и партнерами.

В то же время Кирби отказался озвучить детали американских разведывательных оценок относительно активности РФ в регионе.

Теги: #сша #россия #арктика #пентагон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:56 06.04.2021
Администрация Байдена вслед за Трампом сочла необходимыми санкции против турецкой оборонной структуры

Администрация Байдена вслед за Трампом сочла необходимыми санкции против турецкой оборонной структуры

23:42 05.04.2021
США за 17 лет выделили более $65 млн Украине на разминирование и уничтожение вооружений - доклад

США за 17 лет выделили более $65 млн Украине на разминирование и уничтожение вооружений - доклад

21:02 05.04.2021
В госдепе США выражают обеспокоенность передвижением российских войск у границ Украины

В госдепе США выражают обеспокоенность передвижением российских войск у границ Украины

11:50 05.04.2021
Представители "Слуги народа" из комитета по нацбезопасности и председатель комитета Конгресса США обсудили возможность расширения военной поддержки Украине

Представители "Слуги народа" из комитета по нацбезопасности и председатель комитета Конгресса США обсудили возможность расширения военной поддержки Украине

03:23 05.04.2021
В Гуантанамо закрыли секретный объект "Лагерь 7", заключенные переведены в другой блок

В Гуантанамо закрыли секретный объект "Лагерь 7", заключенные переведены в другой блок

09:35 04.04.2021
Маркарова рассказала о совместной работе Украины и США по противодействию российскому влиянию

Маркарова рассказала о совместной работе Украины и США по противодействию российскому влиянию

04:37 04.04.2021
Трамп поздравил сторонников с наступающей Пасхой и напомнил, что не считает честными выборы 2020 года

Трамп поздравил сторонников с наступающей Пасхой и напомнил, что не считает честными выборы 2020 года

21:40 03.04.2021
Маркарова: Украина хотела бы большей вовлеченности США ко всем форматам коммуникаций

Маркарова: Украина хотела бы большей вовлеченности США ко всем форматам коммуникаций

19:30 03.04.2021
Над организацией встречи президентов Зеленского и Байдена работают

Над организацией встречи президентов Зеленского и Байдена работают

14:03 03.04.2021
Боррель приветствовал снятие с сотрудников Международного уголовного суда санкций, введенных Трампом

Боррель приветствовал снятие с сотрудников Международного уголовного суда санкций, введенных Трампом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина будет искать другой город вместо Минска для переговоров ТКГ после карантина – Резников

Украинский военнослужащий погиб в результате обстрела российских наемников в районе Авдеевки

Зеленский призвал премьер-министра Великобритании усилить санкционное давление на Россию и увеличить присутствие на Донбассе

В госдепе США выражают обеспокоенность передвижением российских войск у границ Украины

Завершение отопительного сезона в Киеве отложено из-за погодных условий

ПОСЛЕДНЕЕ

Прививки против COVID-19 сделаны почти 1 млн человек в Южной Корее

Учреждения культуры Киева проводят культурные онлайн-мероприятия

В Ужгороде возобновляет работу общественный транспорт

Украина будет искать другой город вместо Минска для переговоров ТКГ после карантина – Резников

Степанов: в ближайшие дни мы объявим о контракте на закупку еще 10 млн доз вакцины от COVID-19

Украинский военнослужащий погиб в результате обстрела российских наемников в районе Авдеевки

Зеленский призвал премьер-министра Великобритании усилить санкционное давление на Россию и увеличить присутствие на Донбассе

Из-за "минирования" ТЦ "Эпицентр" в Харькове эвакуировали почти 2,5 тысячи человек – полиция

В Днепропетровской области задержаны участники группировки, терроризировавшей фермеров и предпринимателей

В Закарпатской области разрешили возобновить работу общественного транспорта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА