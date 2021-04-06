В Ужгороде возобновляет работу общественный транспорт

В Ужгороде со вторника, 6 апреля, возобновляет работу общественный транспорт, водители и пассажиры обязаны быть в средствах индивидуальной защиты, сообщил мэр города Богдан Андреев.

"Сегодня состоялось заседание региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в Закарпатской области. Согласно решению комиссии, со вторника, 6 апреля, в Ужгороде разрешено осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в том числе перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах, исключительно на местах для сидения", – написал он на своей странице в Фейсбук в понедельник вечером.

Андреев подчеркнул, что водители и пассажиры должны иметь средства индивидуальной защиты: респираторы или защитные маски, в том числе изготовленные самостоятельно.

"Уважаемые ужгородцы! Следуйте карантинным требованиям, чтобы не заболеть COVID-19. Берегите себя, своих родных и тех, кто рядом!", – добавил мэр Ужгорода.