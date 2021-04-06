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01:56 06.04.2021

Администрация Байдена вслед за Трампом сочла необходимыми санкции против турецкой оборонной структуры

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Администрация Байдена вслед за Трампом сочла необходимыми санкции против турецкой оборонной структуры

Госдеп США заявил, что счёл турецкое Управление оборонной промышленности (SSB) заслуживающим санкций за сделки с российским оборонным сектором.

В уведомлении, опубликованном в Федеральном реестре США, сообщается, что госсекретарь Энтони Блинкен пришел к выводу, что SSB несколько лет назад "провело существенную транзакцию" с РФ. В связи с этим Блинкен определил санкции, которые должны в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) действовать в отношении SSB, его главы Исмаила Демира и ещё трёх руководителей.

В уведомлении указывается, что гражданам США запрещается вести дела с этими гражданами Турции. Активы фигурантов списка в США замораживаются, власти США не будут выдавать визы этим людям.

В отношении SSB среди выбранных Блинкеном опций санкций, в частности, вводятся запреты на экспорт американской продукции. Запрещается выдавать SSB кредиты более чем на $10 млн.

Таким образом, администрация Джо Байдена в отношении SSB продолжила курс, взятый предыдущей администрацией: в декабре 2020 года стало известно о решении администрации Дональда Трампа ввести санкции против SSB и тех же четырёх ее руководителей, причём - тоже в рамках закона CAATSA. На такой шаг Вашингтон тогда пошёл, чтобы наказать Анкару за покупку у России ЗРС С-400.

Тогда наблюдатели называли эти меры против Турции достаточно мягкими. Трамп на протяжении своего президентства сопротивлялся призывам занять максимально жёсткую позицию в отношении Турции.

Теги: #позиция #сша #оборона #турция
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