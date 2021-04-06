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00:27 06.04.2021

Украина будет искать другой город вместо Минска для переговоров ТКГ после карантина – Резников

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Украина будет искать другой город вместо Минска для переговоров ТКГ после карантина – Резников

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе, по завершению карантина, не поедет на переговоры по Донбассу в Минск из-за "вражеской риторики Беларуси" касательно Украины, заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить консультации, как и ранее, в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов в Минск для встреч в реальной жизни. Все равно придется искать для встреч другую страну и другой город", – сказал министр в эфире программы "Свобода слова" на ICTV в понедельник вечером.

По словам Резникова, сегодня Беларусь находится под влиянием Российской Федерации и в Киеве "нет доверия к этой стране".

 

Теги: #замена #ткг #беларусь
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