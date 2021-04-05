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23:55 05.04.2021

Степанов: в ближайшие дни мы объявим о контракте на закупку еще 10 млн доз вакцины от COVID-19

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Степанов: в ближайшие дни мы объявим о контракте на закупку еще 10 млн доз вакцины от COVID-19

Министерство здравоохранения планирует в ближайшие дни объявить о новому контракте на закупку еще 10 млн доз вакцин от COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В ближайшие дни мы объявим о контрактирования еще как минимум 10 млн доз вакцины", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник вечером.

Степанов сообищил, что речь идет о вакцинах, которые будут поставлены в течение 2021 года.

По его словам, в настоящее время Украина законтрактовала 22 млн доз вакцин, в том числе 14 млн доз по контракту на закупки и 8 млн доз в рамках механизма COVAX.

Вместе с тем, Степанов отметил срывы сроков поставок по контрактам.

Теги: #закупка #вакцина
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