Украинский военнослужащий погиб в результате обстрела российских наемников в районе Авдеевки

Вечером в понедельник, 5 апреля, российские наемники на Донбассе осуществили прицельный обстрел украинских позиций в районе Авдеевки в результате чего ранение получил военнослужащий ВСУ, был госпитализирован, но умер в медучреждении, сообщили в Оперативно-тактической группировке "Восток".

"Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Военнослужащему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. К сожалению, несмотря на старания врачей, спасти жизнь украинского защитника не удалось", – говорится в сообщении на странице ОТГ "Восток" в Фейсбук.

Украинские военные подчеркнули, что противник нарушил режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

"На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь", – сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают представители Военной части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.