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21:51 05.04.2021

Зеленский призвал премьер-министра Великобритании усилить санкционное давление на Россию и увеличить присутствие на Донбассе

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Зеленский призвал премьер-министра Великобритании усилить санкционное давление на Россию и увеличить присутствие на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном призвал его усилить санкционное давление на Российскую Федерацию в связи с обострением на Донбассе и наращиванием российского военного контингента у российско-украинской границы, сообщается на сайте главы государства.

"Последние действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, странам - членам НАТО и всей Европе … Украина призвает Великобританию вместе с другими государствами Альянса (НАТО – ИФ) усилить свое присутствие в регионе и увеличить санкционный давление на РФ", - цитирует Зеленского его пресс-служба в понедельник вечером.

Зеленский проинформировал главу правительства Великобритании об обострении ситуации на Донбассе, наращивании российского военного контингента у российско-украинской границы, а также поблагодарил собеседника за неизменную поддержку со стороны Великобритании суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщается, отдельное внимание было уделено реализации договоренностей о развитии военно-морского флота Украины, достигнутых во время визита президента Украины в Великобританию 8-9 октября 2020 года.

Кроме того, Зеленский в разговоре с собеседником отметил, что "получение Украиной плана действий по членству в НАТО способствовало бы укреплению обороноспособности Украины".

Лидеры также обсудили график двустороннего политического диалога на 2021 год.

Президент Украины пригласил Бориса Джонсона принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве 23 августа 2021 года.

Теги: #великобритания #зеленский #донбасс #джонсон
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