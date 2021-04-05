События

20:43 05.04.2021

В Днепропетровской области задержаны участники группировки, терроризировавшей фермеров и предпринимателей

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В Днепропетровской области задержаны участники группировки, терроризировавшей фермеров и предпринимателей

Шесть человек задержаны и 16-ти объявлены подозрения в результате проведенной полицейской спецоперации по борьбе с криминалитетом в Днепропетровской области, сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Часть задержанных через доверенных лиц терроризировали предпринимателей и фермеров региона, заставляя их платить дань, выбивали несуществующие долги, наладили каналы поставок запрещенных вещей в тюрьмы.

1 апреля полицейские провели первый этап масштабной спецоперации с участием 250 человек. Всего было проведено 43 санкционированных обыска по месту жительства и отбывания наказания фигурантов, в ходе которых было изъято оружие и боеприпасы, 5 автомобилей, 60 телефонов, наркотики и психотропы, а также деньги в разной валюте на сумму более 2,4 млн грн.

На основании собранных доказательств 16 человек получили подозрения, некоторые - сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Семи подозреваемым уже избраны меры пресечения: шестерым - содержание под стражей, еще одному - домашний арест. Разбирательство в отношении других участников продолжается.

Теги: #днепропетровская #криминал
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