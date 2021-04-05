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20:13 05.04.2021

Эр-Рияд разрешит привитым от COVID-19 совершать паломничества в святые места во время Рамадана

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Эр-Рияд разрешит привитым от COVID-19 совершать паломничества в святые места во время Рамадана

В саудовском министерстве по делам хаджа заявили в понедельник, что власти страны предоставят разрешение на посещение святых мест в период Рамадана паломникам, привитым от COVID-19, сообщает телеканал "аль-Арабийя".

По его данным, министерство уточнило, что желающие получить разрешение должны получить две дозы вакцины от коронавируса, его будут выдавать на основании статуса "вакцинирован" в специальном приложении. Отмечается, что такое условие касается и тех прошел вакцинацию после выздоровления от COVID-19.

Желающие подать заявку на совершение Умры - малого паломничества в Мекку, регулярных молитв или посещение священных мест должны зарегистрироваться в специализированных приложениях, зарезервировав доступные временные интервалы.

В министерстве отметили, что в течение Рамадана увеличат возможности приема паломников в главной для исламского мира Запретной мечети Мекки. При этом там будут действовать меры по сдерживанию распространения коронавируса.

В этом году начало Рамадана приходится на 13 апреля.

Теги: #паломничество #вакцинация #разрешение #саудовская_аравия
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