ЕС и ПРООН открыли Центры ИТ-решений для громад восточной Украины

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Украине совместно с национальными партнерами торжественно открыли в Краматорске Донецкой области и Северодонецке Луганской области два пилотных Центра ИТ-решений, сообщает пресс-служба ПРООН в Украине в понедельник.

"Я рад видеть ощутимый результат цифровой составляющей в нашей совместной программе социального и экономического развития Донецкой и Луганской областей. Два новооткрытых центра ИТ-решений станут учебной платформой для ИТ-разработчиков и пользователей, которая будет служить на пользу местным громадам и дальнейшему развитию цифровых услуг", - сказал руководитель отдела местного и человеческого развития Представительства ЕС в Украине Мартин Шредер.

Как отмечается в сообщении, открытие центров на базе Донбасской государственной машиностроительной академии и Восточноукраинского национального университета им.Владимира Даля, капитальный ремонт и оснащение помещений мебелью и техникой общей стоимостью $72 тыс (около 2 млн. грн) осуществлено в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке ЕС.

Каждый центр вмещает около 30 рабочих мест, оснащенных специальным оборудованием: компьютерами, графическими планшетами, интерактивными досками, проекторами, аудиоцентрами, серверами, роутерами и т.п.

В ПРООН в Украине подчеркнули, что отныне в центрах ИТ-решений громады смогут разрабатывать технические задачи для внедрения нового программного обеспечения и перехода к цифровому взаимодействию между структурными подразделениями советов и старостинскими округами, местными властями и гражданами; получать услуги интерактивного дистанционного обучения, повышения квалификации, переквалификации; координировать ИТ-процессы на уровне областей; участвовать в мероприятиях цифрового обучения.