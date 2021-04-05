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19:18 05.04.2021

По инициативе Елены Зеленской в национальном музее Катара заработает украиноязычный аудиогид

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По инициативе Елены Зеленской в национальном музее Катара заработает украиноязычный аудиогид

Во время официального визита президента Украины в Катар первая леди Елена Зеленская посетила национальный музей Катара, где по ее инициативе был подписан меморандум о внедрении первого на территории этой страны украиноязычного аудиогида, сообщает пресс-служба главы государства.

"Я хочу, чтобы украинский язык звучал в исторических памятниках везде, где есть украинцы. Внедрение первого украиноязычного аудиогида в Катаре - замечательный шаг для наших стран для познания друг друга", - сказала Зеленская.

Как сообщается, такие договоренности были достигнуты после переговоров Елены Зеленской и главы катарской организации "Qatar Museums" шейхи Мейассы бинт Хамад Аль Тани.

Теги: #аудиогид #зеленская #катар #музей
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