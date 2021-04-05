Журналисту Бутусову угрожали в гримерке одного из телеканалов, полиция начала расследование

Полиция начала досудебное расследование по факту угроз, поступивших на одном из телеканалов украинскому журналисту, главному редактору одного из информационных Интернет-порталов Юрию Бутусову, сообщается на сайте Национальной полиции Украины в понедельник.

По данным правоохранителей, информацию о конфликте обнародовал сам Бутусов. "Он заявил, что после завершения программы на одном из телеканалов в его гримерку зашли граждане, один из которых начал угрожать физической расправой. Обнародованное сообщение в тот же день обнаружили работники полиции во время мониторинга сети Интернет. Следователи полиции приняли у журналиста заявление о совершении правонарушения, а информацию о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении.

Правовая квалификация - ч.1 ст.345-1 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении журналиста в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности), предусматривающая наказание в виде исправительных работ или лишения свободы.

"Сейчас потерпевший допрошен, в уголовном производстве проводятся необходимые следственные действия для установления и проверки всех обстоятельств совершения указанного преступления… Полицейские устанавливают и проверяют обстоятельства происшествия и лиц, вероятно, причастных к указанному преступлению", - говорится в сообщении.