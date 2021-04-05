Фейк российских наемников на Донбассе о причастности ВСУ к смерти ребенка не проходит испытания логикой, заявил Казанский

Представитель Донецка в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Денис Казанский считает, что обвинения представителей незаконных вооружённых формирований отдельных районов Донецкой области в адрес Вооружённых сил Украины относительно убийства 5-летнего ребёнка взрывным устройством, якобы сброшенным украинским беспилотником, не соответствуют действительности и используются для эскалации ситуации на Донбассе.

"Сам (их – ИФ) рассказ выглядит совершенно дико и нелогично. Выходит, что украинский дрон, без проблем, минуя все средства ПВО спокойно залетел в тыл боевикам, на окраину города Енакиево, в 15-ти километрах от линии фронта. Но вместо того, чтобы разбомбить какую-то базу с техникой или командный пункт, просто выбрал в качестве мишени случайных людей в огороде. И, сбросив на них взрывное устройство, так же спокойно улетел назад", - написал Казанский на своей странице в Facebook.

Как отметил Казанский, "так называемые "ДНРовцы создали очередной "фейк" с целью эскалации ситуации на Донбассе".

"Пропагандисты достали из ящиков пыльные методички 2014 года и завели старую шарманку про фашистов и карателей, которые распинают мальчиков. Причем никто даже не пытался разобраться, что произошло. Самое печальное, что в отличие от несуществующего распятого мальчика, ребенок под Енакиево действительно погиб", - добавил он.

По словам представителя Донецка в ТКГ, "боеприпас, унесший жизнь ребёнка, скорее всего, хранился где-то в сарае или просто лежал во дворе, поскольку неразорвавшиеся боеприпасы – это обычные находки в зоне проведения операции объединённых сил, и люди "тянут" такие находки к себе домой".

Как сообщалось, 3 апреля стало известно о смерти ребёнка и ранении пожилой женщины в одном из дворов неподконтрольного правительству Украины населённого пункта Александровское. Россия и подконтрольные ей ОРДЛО обвинили в инциденте Вооружённые силы Украины, отметив, что взрывное устройство было якобы сброшено с беспилотного летательного аппарата украинскими военными.