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18:26 05.04.2021

В Хмельницкой области с 7 по 18 апреля вводятся карантинные ограничения "красной зоны" - обладминистрация

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В Хмельницкой области с 7 по 18 апреля вводятся карантинные ограничения "красной зоны" - обладминистрация

Ограничения, определенные для "красной зоны" эпидемической опасности, начнут действовать с 7 апреля на территории Хмельницкой области согласно решению Хмельницкой областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщается на сайте Хмельницкой областной государственной администрации, на период действия ограничений будет запрещена работа общепита, торгово-развлекательных центров, спортивных залов и бассейнов, проведение массовых мероприятий, торговля на рынках, кроме продовольственных, посещение учебных заведений, регулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом в пределах области.

При этом будет разрешена работа субъектов хозяйствования, которые торгуют товарами на торговых площадях, не менее 60% которых предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи.

Ограничения будут действовать до воскресенья 18 апреля, говорится в сообщении.

Теги: #карантин #хмельницкая_область
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