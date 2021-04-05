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17:54 05.04.2021

Украина и Катар договорились о взаимном признании дипломов моряков

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Украина и Катар договорились о взаимном признании дипломов моряков

Меморандум о взаимопонимании подписали Министерство инфраструктуры Украины и Министерство транспорта и коммуникаций Катара, сообщила пресс-служба Мининфраструктуры в понедельник.

"Сегодняшним меморандумом о взаимопонимании с Министерством транспорта и коммуникаций Катара мы открываем окно новых возможностей для дальнейшего профессионального развития наших моряков. Меморандум создаст надлежащий правовой механизм взаимного признания дипломов/свидетельств моряков между нашими странами. И что важно, будет способствовать дальнейшему трудоустройству украинских моряков на судах под флагами государства Катар. Благодарен катарской стороне за всесторонний интерес к транспортной отрасли Украины и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество", - прокомментировал подписание документа министр инфраструктуры Владислав Криклий, которого цитирует пресс-служба.

Как сообщалось, в Катаре также был подписан договор о внесении дополнительного вклада от портового оператора QTerminals по проекту концессии морпорта "Ольвия".

 

Теги: #украина #катар #моряки
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