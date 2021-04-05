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17:22 05.04.2021

"Опора" ждет от СБУ разъяснений, какова была ее роль на выборах в округе №87

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"Опора" ждет от СБУ разъяснений, какова была ее роль на выборах в округе №87

Гражданская сеть "Опора" ожидает ответов от Национальной полиции и Службы безопасности Украины, разъясняющих, что именно происходило на 87-м одномандатном избирательном округе (центр – г.Надворная Ивано-Франковской области) при подсчете голосов на промежуточных выборах народного депутата, состоявшегося 28 марта.

"Я думаю, что начинать действительно надо с обнародования, в том числе Национальной полицией, четкой информации, кто находился в помещении окружной избирательной комиссии, в какой день, в который час, кто находился в здании, где находится помещение ОИК… тут надо восстановить всю хронологию", - сказал старший аналитик "Опоры" Александр Клюжев на онлайн брифинге в понедельник.

По словам главы правления гражданской сети "Опора" Ольги Айвазовской, правоохранителям предстоит разгадать загадку, каким образом на шести избирательных участках зафиксированы расхождения, и количество контрольных отрывных талонов от избирательных бюллетеней не совпало с количеством бюллетеней.

"Соответственно, бюллетеней не досчитали. Общей численностью более 500 голосов. По данным первичных протоколов участковой избирательной комиссии, они были в наличии. В наличии были и контрольные талоны, а сами бюллетени, которые выдает на руки член избирательной комиссии, не найдены. По крайней мере, зафиксированы расхождения на шести избирательных участках", - рассказала она.

Айвазовская также напомнила, что "Опора" обратилась и к СБУ, но пока ответа он нее не получала. "Важно пояснить обществу, какова была роль СБУ, какие задания конкретно выполняла она и спецподразделение "Альфа"… Надо пояснить, в какое время, где, с какими заданиями находились представители Службы безопасности, чтобы восстановить полный перечень событий и понимать, какие функции выполняла та или иная сторона",- отметила глава правления "Опоры".

По ее словам, Избирательный кодекс определяет роль и предоставляет полномочия каждой стороне избирательного процесса - его субъектам, организаторам, кандидатам, избирателям, членам избирательных комиссий, Национальной полиции Украины. "А Служба безопасности Украины в Избирательном кодексе не зафиксирована", - подчеркнула глава правления "Опоры".

Айвазовская пояснила, что без публичных разъяснений от СБУ и Нацполиции существует большая общественная опасность по дискредитации института выборов на уровне конкретного округа.

Как сообщалось, на округе №87 на довыборах в парламент победу одержал представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов. Его конкуренты представитель от партии "За будущее" Александр Шевченко и представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский набрали 29,69% и, соответственно, 28,86%. Центральная избирательная комиссия Украины на заседании 5 апреля признала выборы на округе состоявшимися.

Перед тем Ивано-Франковский окружной суд рассмотрел несколько дел, в отношении решений о пересчете голосов на 20 избирательных участках, которые приняла ОИК №87 при установлении итогов голосования на довыборах в Раду, прошедших 28 марта. Все рассмотренные дела были открыты по искам кандидата Шевченко. В большинстве случаев (по 6 участкам) решение суда первой инстанции - действия ОИК признать правомерными, истцу полностью отказать в удовлетворении исков. По утверждению представителей Шевченко, планируется апелляционное обжалование этих судебных решений. В то же время, суд признал безосновательным решение ОИК №87 о пересчете на двух избирательных участках, отметив, что наличие механического повреждения пачки с неиспользованными бюллетенями, отсутствие указания вида выборов и номера округа на пакетах не является свидетельством "распечатывания документации".

Теги: #опора #сбу #довыборы
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