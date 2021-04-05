Данилов отмечает опасность использования топонима "Донбасс"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечает, что термин "Донбасс" специально имплементируется и используется российскими спецслужбами для искусственного выделения определенного региона Украины, на котором РФ будет пытаться обосновать и оправдать существование квазигосударственных образований.

"Понятие "Донбасс" целенаправленно используется спецслужбами РФ, начиная с 2000 года, и особенно активно - в период российской агрессии против Украины с 2014 года и по настоящее время, как инструмент информационной войны с целью противопоставления и искусственного выделения определенного региона Украины как территории, которая якобы имеет особые права и статус, дающий в дальнейшем основания обосновать создание и существование государственных псевдообразований", - написал Данилов на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, даже поверхностный мониторинг любых российских государственных информационных ресурсов дает представление места Донбасса в российской информационной повестке дня. Секретарь СНБО привел примеры: "выбор Донбасса", "ущемления прав народа Донбасса", "разговор с Донбассом", "народ Донбасса", "ополчение Донбасса", "власть Донбасса".

"Поэтому употребление термина "Донбасс" сегодня - это постоянная подпитка российского антиукраинского нарратива и подыгрывание российской пропаганде", - отметил Данилов.

Он также добавил, что термин "Донбасс" является сравнительно новым определением, "употребление которого не соответствует историческим реалиям". "Он (Донбасс - ИФ) исторически охватывал территорию Луганской, Донецкой и Днепропетровской областей, а также регионов современной Российской Федерации, в частности, Ростовской области. И поэтому применение названия "Донбасс" в отношении части (современной – ИФ) территории Луганской и Донецкой областей Украины, оккупированных РФ, не является корректным", - подчеркнул Данилов.