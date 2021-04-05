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17:11 05.04.2021

Из-за прекращения движения общественного транспорта пробное ВНО в Киеве и Черниговской области перенесено на 24 апреля – УЦОКО

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Из-за прекращения движения общественного транспорта пробное ВНО в Киеве и Черниговской области перенесено на 24 апреля – УЦОКО

Из-за прекращения движения общественного транспорта пробное внешнее независимое оценивания (ВНО) в Киеве и Черниговской области перенесено на 24 апреля, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

«Из-за прекращения движения общественного транспорта, что делает невозможным подъезд зарегистрированных участников, а также педагогических работников, привлеченных к проведению внешнего оценивания, пробное ВНО в г. Киев и Черниговской области будет перенесено на 24 апреля. В других регионах Украины пробное ВНО состоится, как и запланировано, 10 апреля», - говорится в сообщении пресс-службы УЦОКО.

Отмечается, что независимо от того, когда именно тот или иной участник проходить оценивание, для него будет доступна возможность загрузить тестовые тетради по любым учебным предметам из перечня и пройти тестирование дома.

Так, участники, которые будут проходить оценивание 10 апреля, смогут занести свои ответы в этом сервисе 10-14 апреля, то есть в соответствии с предыдущими планами.

Участники из Киева и Черниговской области, для которых тестирование будет перенесено на 24 апреля, смогут занести свои ответы на тест, на который они были зарегистрированы, с 24 до 28 апреля (после прохождения оценивания).

Результаты пробного ВНО будет размещено в личных кабинетах всех участников оценивания до 30 апреля.

Теги: #перенос #вно
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