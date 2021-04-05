ЦИК признала состоявшимися промежуточные выборы народного депутата в Ивано-Франковской области

Центральная избирательная комиссия Украины на заседании 5 апреля признала состоявшимися промежуточные выборы народного депутата на одномандатном избирательном округе №87 (Ивано-Франковская область).

"Очень непростые выборы состоялись", - цитирует главу ЦИК Олега Диденко пресс-служба Комиссии.

Отмечается, что 5 апреля после перерыва Центральная избирательная комиссия продолжила работу в режиме заседания, во время которого приняла для дальнейшей обработки протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования в одномандатном избирательном округе №87 на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 года".

На заседании глава окружной избирательной комиссии ОИО №87 огласил данные протокола и отчитался о работе комиссии. Отмечается, что у членов ЦИК возник ряд вопросов к докладу главы ОИК.

"Есть много сигналов о нарушениях, среди которых серьезное беспокойство вызывают установленные факты исчезновения избирательных бюллетеней. Призываем правоохранительные органы как можно быстрее провести беспристрастное расследование и привлечь к ответственности лиц, совершивших эти нарушения. В свою очередь ЦИК будет детально прорабатывать все материалы от ОИК и в пределах своих полномочий устанавливать результаты выборов с учетом судебных решений, которые вступят в законную силу", - отметил глава ЦИК Олег Диденко.

Как сообщалось, на округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в парламент победу одержал представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов. Его конкуренты представитель от партии "За будущее" Александр Шевченко и представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский набрали 29,69% и, соответственно, 28,86%.