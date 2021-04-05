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16:54 05.04.2021

В Киеве напечатали 500 тыс. спецпропусков для проезда в общественном транспорте, больше выпускать не будут - Кличко

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В Киеве напечатали 500 тыс. спецпропусков для проезда в общественном транспорте, больше выпускать не будут - Кличко

Власти Киева выпустили 500 тыс. спецпропусков для проезда в общественном транспорте столицы, сообщил городской голова Виталий Кличко.

"По нашим подсчетам, в Киев около 400 тыс. чел. задействованы в жизнедеятельности города. Это и теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, ключевые предприятия. Мы напечатали 440 тыс. (спецпропусков – ИФ). Раздали. Нам пришли еще дополнительные заявки, которые мы рассматриваем. Мы напечатали еще 60 тыс. пропусков, но больше печатать не будем", - рассказал Кличко в эфире телеканала "Украина 24".

Теги: #киев #пропуска
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