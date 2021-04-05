Суд признал незаконными действия Комитета по этике Нацагентства по обеспечению качества высшего образования в отношении министра образования Шкарлета

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявляет, что Окружной административный суд Киева (ОАСК) по его иску против Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) признал незаконными действия Комитета по вопросам этики.

"По моему иску против НАОКВО принято решение о незаконности действий Комитета по вопросам этики. Исследовав материалы дела, Окружной админсуд столицы "признал противоправными действия ответчика по установлению наличия текстовых заимствований без ссылки на источник" в ряде моих научных работ. Как и обещал, в судебном порядке я защитил свое имя как ученого, который никогда не занимался плагиатом", - написал Шкарлет в Телеграм-канале.

Министр отметил, что ему жаль, что на некоторое время Комитет по вопросам этики Нацагентства "превратился в инструмент манипуляций".

"И здесь речь идет не обо мне, а о том, что злоупотребление полномочиями и личные интересы отдельных чиновников дискредитируют институциональные основы академической добропорядочности. Убежден, что подобная практика должна быть искоренена", - добавил он.

Министр считает, что решение о наличии или отсутствии плагиата в работах украинских ученых должно приниматься исключительно в рамках действующего законодательства, уполномоченными структурами и только на основании доказанных фактов.

"Считаю эту историю исчерпанной. А Минобразования, в свою очередь, продолжает нарабатывать нормативные документы по вопросам академической добропорядочности и развитию украинской науки", - заявил Шкарлет.

Также министр заявил, что считает уместным законопроект о запрете занимать должности в Кабмине лицам, в чьих работах обнаружен плагиат.

"Главное, чтобы этот документ был профессиональным, а не порождал двойных стандартов и основывался на принципах закона Украины "Об образовании". Только так он не будет иметь шансов превратиться в очередное оружие для политического преследования кому-то невыгодных кандидатов", - констатировал он.

Как сообщалось, 11 сентября Комитет по этике Нацагентства по обеспечению качества высшего образования подтвердил наличие плагиата в научных работах Шкарлета.

До этого в СМИ со ссылкой на антиплагиатную инициативу "Диссергейт" появилась информация о том, что в диссертации и научных публикациях Шкарлета выявили большие объемы плагиата.

Сам Шкарлет еще будучи ректором Черниговского национального технологического университета отрицал наличие плагиата в своих работах.

"На сегодня готовится независимый отчет, я высказал все свои позиции. Я уверено заявляю, что никакого плагиата нет", - заявлял он.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве изучают вопрос возможного плагиата со стороны Шкарлета.