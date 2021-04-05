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16:11 05.04.2021

Ермак: переговоры между лидерами Украины, Франции и Германии в Нормандском формате состоятся в скором времени

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Ермак: переговоры между лидерами Украины, Франции и Германии в Нормандском формате состоятся в скором времени

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в скором времени состоятся трёхсторонние переговоры между президентами Украины, Франции и Германии в рамках Нормандского формата, сообщает пресс-служба главы государства.

"Консультации с партнёрами Украины по Нормандскому формату (политическими советниками лидеров Нормандского формата – ИФ) происходят еженедельно и по нескольку раз на неделе. На прошлой неделе я два или три раза разговаривал с представителями Франции и Германии. И я думаю, что видеоконференция или переговоры трёх стран Германии, Франции и Украины состоятся очень скоро", - цитирует Ермака пресс-служба президента.

По словам Ермака, Украина "будет продолжать переговоры в Нормандском формате на уровне как политических советников, так и президентов".

"Украина желает мира, мы должны остановить войну, вернуть все наши земли и всех наших людей. Мы не остановимся, пока не достигнем этого результата", - сообщил Ермак.

Теги: #нормандский_формат #ермак
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