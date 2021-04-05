Харьковский областной госпиталь ветеранов начал принимать пациентов с COVID-19

С понедельника, 5 апреля, Харьковский областной госпиталь ветеранов войны начал принимать больных с коронавирусной инфекцией.

"Планируется развернуть 120 коек, из которых 20 - для больных коронавирусом с хирургическими патологиями. В госпитале сейчас есть 9 коек с потоковым кислородом, другие снабжены концентраторами", - цитирует пресс-служба и.о. директора департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Игоря Волченко.

По его словам, в понедельник в госпиталь будут переводить пациентов с легким течением болезни из других больниц. Начиная со вторника, пациентов будут доставлять кареты "скорой".

Волченко сообщил, что в госпитале есть 4 анестезиологические и 3 терапевтические бригады, которые будут оказывать помощь больным COVID-19.

"Ситуация с врачами и персоналом, как доложил директор учреждения Юрий Федченко, стабильная. Если будет мало врачей - у нас есть резерв", - заверил Волченко.

По состоянию на 5 апреля, в опорных учреждениях области на лечении находится 3 174 пациентов с COVID-19, в том числе 210 человек в реанимациях, 158 - на аппаратах ИВЛ. Всего на территории региона для ковидных больных выделено 4 911 коек.