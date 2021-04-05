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15:51 05.04.2021

Bolt будет контролировать коэффициент, влияющий на повышение стоимости поездки во время повышенного спроса

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Bolt будет контролировать коэффициент, влияющий на повышение стоимости поездки во время повышенного спроса

Сервис заказа такси Bolt (ранее - Taxify) принял решение контролировать коэффициент, влияющий на повышение стоимости в период повышенного спроса: таким образом. стоимость поездки в пиковые часы будет регулироваться принудительно, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" руководитель направления райд-хейлинга компании Bolt в Украине Сергей Павлик.

По его словам, тариф на поездки Bolt остался неизменным. При этом в сервисе для заказа поездок работает система динамического ценообразования, из-за чего конечная стоимость поездки может расти и падать автоматически в зависимости от разных показателей - ситуации на дороге, погодных условий, спроса.

"Например, если в центральном районе наблюдается повышенный спрос на поездки, а водителей не хватает, стоимость поездки в этом районе будет расти. Повышение цены станет стимулом, чтобы другие водители выехали в район повышенного спроса. Как только будет достигнут баланс спроса и предложения, цена автоматически снизится.

В связи с тем, что в Киеве общественный транспорт работает только по спецпропускам, люди добираются до нужных локаций на автомобтле. Это привело к возникновению пробок и повышению нагрузки на сервисы для заказа поездок, отметил Павлик.

В свою очередь, в других сервисах по вызову такси Uklon и Uber агентству "Интерфакс-Украина" также сказали, что их система ценообразования зависит от множества факторов, учитывая вышеупомянутые Bolt.

"Сервис онлайн-заказа авто Uklon не повышает и не регулирует тарифы искусственно или вручную. Система ценообразования в нашем приложении автоматизирована, она зависит от спроса, количества свободных машин и других внешних факторов, таких как погода, например. А в этом конкретном случае – из-за локдауна и особого режима работы общественного транспорта. В непиковые часы тарифы прогнозируются на привычном уровне", - заявили в Uklon.

Теги: #bolt #uber #uklon
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