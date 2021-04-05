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15:25 05.04.2021

В НАТО считают Украину одним из самых ценных партнеров Альянса – Сухопутное командование союзников

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В НАТО считают Украину одним из самых ценных партнеров Альянса – Сухопутное командование союзников

Североатлантический альянс считает Украину одним из шести самых ценных своих партнеров, а наша страна стала первой страной-партнером, которая приняла участие в Силах реагирования Альянса, говорится в сообщении Сухопутного командования союзников НАТО, обнародованном в понедельник на фоне военной эскалации на украинско-российской границе.

В нем также отмечается, что в штабе Командования работает один украинский офицер.

"Украина является ценным партнером Альянса как один из шести наших партнеров из расширенных возможностей, и в настоящее время в штабе Сухопутного командования работает один украинский офицер", - говорится в сообщении, обнародованном в Twitter.

Оно является первым сообщением в официальном Twitter-аккаунте Сухопутного командования союзников НАТО, которое было опубликовано на украинском языке.

Теги: #украина #нато
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