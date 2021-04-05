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15:31 05.04.2021

Прокуратура во Франции изучает сообщения о тайных люксовых ужинах министров в нарушение антиковидных ограничений

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Прокуратура во Франции изучает сообщения о тайных люксовых ужинах министров в нарушение антиковидных ограничений

Парижская прокуратура приступила к проверке сообщений о том, что некоторые министры проводили тайные ужины в ресторанах, в то время как на подобные мероприятия в стране действует запрет из-за пандемии коронавируса COVID-19, передают французские СМИ.

В префектуре полиции Парижа со своей стороны указали, что цель расследования - "установить всех организаторов и участников тайных вечеринок, которые проходили вопреки действующим санитарно-эпидемиологическим ограничениям".

Скандал разгорелся после того, как телеканал М6 показал сюжет, в котором рассказывалось, что "некоторое число министров" тайно посещали люксовые рестораны в Париже.

"Икра, шампанское, меню от высококлассных шеф-поваров и обязательно - без масок", - говорилось в сообщении телеканала.

По данным радиостанции "Эроп-1", цена в подобных ресторанах колеблется от 160 до 490 евро за ужин на одного человека.

После этого глава МВД Франции Жеральд Дарманен написал в твиттере, что "обратился в префектуру полиции Парижа проверить правдивость изложенных фактов с тем, чтобы, в случае их подтверждения, привлечь к ответственности организаторов и участников этих тайных ужинов".

Представитель правительства Франции Габриэль Атталь в минувшее воскресенье в эфире телеканала LCI отметил, что министры обязаны вести себя "безупречно и примерно".

Популярный во Франции шеф-повар Филипп Этчебест раскритиковал владельцев ресторанов, проводивших в своих ресторанах подобные вечеринки для вип-посетилилей. Он назвал подобные мероприятия "глупыми и достойными сожаления". Этчебест напомнил, что подавляющее большинство ресторанов страны соблюдают антикоронавирусные ограничения, а те, кто их нарушает, бросают тень и на законопослушных коллег.

Рестораны во Франции закрыты с октября в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

Теги: #локдаун #франция #нарушения
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