События

15:16 05.04.2021

Принц Иордании отказывается повиноваться приказу военных

1 мин читать
Принц Иордании отказывается повиноваться приказу военных

Иорданский принц Хамза ибн Хусейн не намерен повиноваться армейскому командованию, приказавшему ему не общаться с внешним миром и не покидать дворец, сообщает телеканал "Аль-Джазира".

"Я не хочу предпринимать шаги и обострять сейчас, но, конечно, при этом я не собираюсь повиноваться, когда они говорят - ты не можешь выйти на улицу, ты не можешь писать в Twitter, ты не можешь общаться с людьми, тебе разрешено видеть только твою семью", - сказал он в аудиосообщении, опубликованном в Twitter.

В воскресенье вице-премьер министр Иордании Айман Сафади обвинил принца в "злонамеренном сговоре" с иностранными силами с целью дестабилизировать ситуацию в стране. А днем ранее иорданские военные сообщили, что предупредили Хамзу ибн Хусейна насчет действий, угрожающих "безопасности и стабильности" королевства.

Сам принц отрицает причастность к заговору.

Хамза ибн Хусейн был наследным принцем Иордании, но его лишили этого титула в 2004 году. Это произошло на фоне критики монархии, которую обвиняли в коррупции, непотизме и авторитарном правлении.

Почему власти решили предпринять меры против Хамзы ибн Хусейна именно сейчас, остается неясным, отмечают СМИ. По некоторым сообщениям, принц в последнее время неоднократно посещал племенные собрания, где критиковали короля.

Теги: #принц #иордания
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:03 04.04.2021
Находящийся под домашним арестом иорданский принц планировал дестабилизировать ситуацию в стране с иностранной помощью - глава МИД

Находящийся под домашним арестом иорданский принц планировал дестабилизировать ситуацию в стране с иностранной помощью - глава МИД

11:24 04.04.2021
Украина выражает поддержку королю Иордании Абдалле ІІ

Украина выражает поддержку королю Иордании Абдалле ІІ

19:55 25.01.2021
Кулеба обсудил с главой МИД Иордании вопросы торговли и продовольственной безопасности

Кулеба обсудил с главой МИД Иордании вопросы торговли и продовольственной безопасности

05:10 16.10.2020
ЕС призвал Израиль отменить решения о расширении еврейских поселений на Западном берегу Иордана

ЕС призвал Израиль отменить решения о расширении еврейских поселений на Западном берегу Иордана

20:21 17.07.2020
В Харькове гражданин Иордании выпрыгнул из окна гостиницы, спасаясь от огня, и погиб – полиция

В Харькове гражданин Иордании выпрыгнул из окна гостиницы, спасаясь от огня, и погиб – полиция

01:38 20.02.2020
Принц Гарри и Меган Маркл официально выйдут из королевской семьи 31 марта

Принц Гарри и Меган Маркл официально выйдут из королевской семьи 31 марта

04:54 19.11.2019
Зеленский уполномочил министра юстиции подписать договор с Иорданским королевством о передаче осужденных лиц

Зеленский уполномочил министра юстиции подписать договор с Иорданским королевством о передаче осужденных лиц

02:30 18.03.2019
Наследный принц Саудовской Аравии начал кампанию по преследованию инакомыслящих за год до убийства журналиста Хашкаджи – газета

Наследный принц Саудовской Аравии начал кампанию по преследованию инакомыслящих за год до убийства журналиста Хашкаджи – газета

15:28 10.11.2018
12 человек погибли в Иордании в результате наводнения

12 человек погибли в Иордании в результате наводнения

14:46 26.10.2018
20 человек погибли из-за затопления школьного автобуса в Иордании, есть пропавшие без вести

20 человек погибли из-за затопления школьного автобуса в Иордании, есть пропавшие без вести

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: между Украиной и Катаром подписаны 13 важных документов и два коммерческих контракта

Офис президента призывает власть Киева обеспечить город достаточным количеством общественного транспорта и спецпропусками

По факту похищения украинского судьи в Кишиневе возбуждено уголовное дело, один из похитителей задержан

"Харьковские соглашения" фиксируют нарушение РФ своих юридических обязательств на фоне временной оккупации Крыма – МИД

В случае ухудшения ситуации с коронавирусом во Львове придется закрывать всё – Садовый

ПОСЛЕДНЕЕ

Bolt будет контролировать коэффициент, влияющий на повышение стоимости поездки во время повышенного спроса

Прокуратура во Франции изучает сообщения о тайных люксовых ужинах министров в нарушение антиковидных ограничений

В НАТО считают Украину одним из самых ценных партнеров Альянса – Сухопутное командование союзников

Зеленский: между Украиной и Катаром подписаны 13 важных документов и два коммерческих контракта

Офис президента призывает власть Киева обеспечить город достаточным количеством общественного транспорта и спецпропусками

Украина и Катар подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере предотвращения и борьбы с преступностью - Аваков

По факту похищения украинского судьи в Кишиневе возбуждено уголовное дело, один из похитителей задержан

"Харьковские соглашения" фиксируют нарушение РФ своих юридических обязательств на фоне временной оккупации Крыма – МИД

В случае ухудшения ситуации с коронавирусом во Львове придется закрывать всё – Садовый

Президентом Косово стала экс-председатель парламента Вьоса Османи-Садриу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА