Принц Иордании отказывается повиноваться приказу военных

Иорданский принц Хамза ибн Хусейн не намерен повиноваться армейскому командованию, приказавшему ему не общаться с внешним миром и не покидать дворец, сообщает телеканал "Аль-Джазира".

"Я не хочу предпринимать шаги и обострять сейчас, но, конечно, при этом я не собираюсь повиноваться, когда они говорят - ты не можешь выйти на улицу, ты не можешь писать в Twitter, ты не можешь общаться с людьми, тебе разрешено видеть только твою семью", - сказал он в аудиосообщении, опубликованном в Twitter.

В воскресенье вице-премьер министр Иордании Айман Сафади обвинил принца в "злонамеренном сговоре" с иностранными силами с целью дестабилизировать ситуацию в стране. А днем ранее иорданские военные сообщили, что предупредили Хамзу ибн Хусейна насчет действий, угрожающих "безопасности и стабильности" королевства.

Сам принц отрицает причастность к заговору.

Хамза ибн Хусейн был наследным принцем Иордании, но его лишили этого титула в 2004 году. Это произошло на фоне критики монархии, которую обвиняли в коррупции, непотизме и авторитарном правлении.

Почему власти решили предпринять меры против Хамзы ибн Хусейна именно сейчас, остается неясным, отмечают СМИ. По некоторым сообщениям, принц в последнее время неоднократно посещал племенные собрания, где критиковали короля.