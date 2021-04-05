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14:19 05.04.2021

Зеленский: между Украиной и Катаром подписаны 13 важных документов и два коммерческих контракта

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Зеленский: между Украиной и Катаром подписаны 13 важных документов и два коммерческих контракта

Украина и Катар подписали в понедельник, 5 апреля, 13 важных документов и два коммерческих контракта, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Рад подписанию 13 важных документов между Украиной и Катаром, а также двух коммерческих контрактов. Наши страны имеют и реализуют большой потенциал для углубления сотрудничества. Благодарен Эмиру Тамиму бин Хамад Аль Тани и премьер-министру, министру внутренних дел Халиду бин Халифе Аль Тани за гостеприимство", - написал Зеленский на своей странице в Twitter.

Как сообщает пресс-служба президента со ссылкой на главу государства, Украина "имеет все возможности для полного обеспечения продовольственной безопасности Катара, поэтому продолжит экспорт аграрной продукции".

В ходе встречи Зеленского с премьер-министром, министром внутренних дел Катара обсуждался вопрос привлечения катарских инвестиций в развитие инфраструктурных объектов в Украине, в частности на строительство дорог и мостов в рамках проекта "Большое строительство ", начиная с 2021 года, а также на расширение проектов концессии украинских портов.

В перспективах энергетической сферы отмечена необходимость строительства LNG-терминала и диверсификации источников энергоснабжения.

Кроме того, обсуждался план совместного противодействия распространению коронавируса и минимизация его негативного влияния.

Как сообщается, Зеленский поблагодарил эмира Катара за предоставленную в 2020 году гуманитарную помощь Украине для борьбы с COVID-19 и пригласил его посетить страну в удобное время.

Теги: #украина #катар #контракты
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