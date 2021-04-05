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14:05 05.04.2021

Офис президента призывает власть Киева обеспечить город достаточным количеством общественного транспорта и спецпропусками

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Офис президента призывает власть Киева обеспечить город достаточным количеством общественного транспорта и спецпропусками

Киевская городская государственная администрация должна обеспечить горожан достаточным количеством единиц общественного транспорта и спецпропусками для пользования им, призывают в Офисе президента Украины.

"Вынуждены констатировать, что эта задача не была выполнена должным образом. С соответствующих отчетов и многочисленных сообщений видим, что без спецпропусков осталась, среди прочего, и часть медицинских работников. Считаем такую ситуацию недопустимой. Подчеркиваем, что власти Киева обязаны срочно исправить ситуацию, обеспечив жителей города, согласно установленному порядку, спецпропусками для пользования общественным транспортом. Должно быть обеспечено и достаточное количество единиц транспорта на маршрутах для перевозки", - сказано в сообщении на странице Офиса президента в Facebook.

В Офисе президента также призвали представителей городской власти довести до сведения руководителей предприятий и организаций в городе Киеве, которые могут быть переведены на дистанционный режим работы, о необходимости обеспечить такой режим для своих работников.

Теги: #киев #опу #пропуска
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