Украина и Катар подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере предотвращения и борьбы с преступностью - Аваков

Министерства внутренних дел Украины и Катара подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере предотвращения и борьбы с преступностью, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

"В рамках официального визита президента Украины в Катар подписал с премьер-министром Катара Халидом Бин Халифой Бин Абдулазизом аль Тани Меморандум с МВД Катара о сотрудничестве Украиной и Катаром в сфере предотвращения и борьбы с преступностью. Впереди - обмен опытом и эффективное усиление сотрудничества!", - написал Аваков на своей странице в Twitter.