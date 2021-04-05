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13:52 05.04.2021

Украина и Катар подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере предотвращения и борьбы с преступностью - Аваков

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Украина и Катар подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере предотвращения и борьбы с преступностью - Аваков

Министерства внутренних дел Украины и Катара подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере предотвращения и борьбы с преступностью, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

"В рамках официального визита президента Украины в Катар подписал с премьер-министром Катара Халидом Бин Халифой Бин Абдулазизом аль Тани Меморандум с МВД Катара о сотрудничестве Украиной и Катаром в сфере предотвращения и борьбы с преступностью. Впереди - обмен опытом и эффективное усиление сотрудничества!", - написал Аваков на своей странице в Twitter.

 

Теги: #аваков #катар #меморандум
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