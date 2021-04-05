По факту похищения украинского судьи в Кишиневе возбуждено уголовное дело, один из похитителей задержан

По факту похищения бывшего украинского судьи Николая Чауса в Кишиневе молдавские правоохранители открыли уголовное дело и уже задержали одного из возможных похитителей, заявил министр внутренних дел Молдовы Павел Войку во время брифинга.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, сформирована бригада следователей МВД и прокуроров. Более 50 часов идет интенсивный сбор и анализ доказательств по преступлению. Против Чауса совершили преступление иностранные граждане, которые уже покинули Молдову в сторону Украины. Есть доказательства того, что они говорили между собой на украинском языке. В отношении Чауса пять лет назад в Украине возбудили уголовное дело и он был объявлен в международный розыск за взяточничество", - заявил глава молдавского МВД.

По его словам, полицейские обнаружили брошенный микроавтобус, на котором похищали Чауса, а также собрали другие улики.

Войку призвал СМИ и политиков не спекулировать на теме похищения Чауса и дать возможность правоохранителям разобраться в этом деле без давления.

В то же время, глава "Нашей партии" Ренато Усатый выложил в одной из социальных сетей видеокадры похищения судьи, на которых видно, что двух охранников Чауса скручивают шесть человек, а еще двое укладывают судью в подогнанный автомобиль.

По словам Усатого, судью могли похитить представители спецслужб Украины, "сработавшие в высшей степени профессионально и почти наверняка с ведома силовиков Молдовы".

Как сообщалось, президент Молдовы Майя Санду в понедельник заявила, что считает "недопустимым, чтобы в Молдове пропадали люди, независимо от того, являются ли они гражданами РМ, доказано или нет совершение ими незаконных действий", поручила поручила "прояснить тревожное исчезновение".

Ряд молдавских СМИ пишут, что похищенного судью Чауса увезли в Румынию.

Чаус - бывший судья Днепровского райсуда Киева. 9 августа 2016 года в Украине его поймали на взятке в $150 тыс. По данным украинской прессы, он обещал вынесение "нужное решения" в деле о торговле наркотиками. Полученные деньги судья закапывал на своём огороде в литровых банках. Арестовать Чауса сразу не смогли - не было разрешения Верховной Рады. Пока получали разрешение, судья бежал из страны. Он прилетел в Кишинев на частном самолёте нелегально, а в конце 2016 г. сдался полиции. В Молдове Чаус подал заявление о предоставлении ему политического убежища. Президент отклонил его прошение, после чего адвокаты Чауса пытались оспорить решение в судах. Разбирательство продолжалось более двух лет. В середине марта 2021 г. коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты отказала Чаусу политического убежища в Молдове. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит. В Украине ему грозит лишение свободы до 12 лет.