События

13:07 05.04.2021

Президентом Косово стала экс-председатель парламента Вьоса Османи-Садриу

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 Бывший спикер парламента Вьоса Османи-Садриу принесла присягу в качестве президента Косово, сообщает в понедельник агентство Associated press.

Османи-Садриу поддержал 71 член парламента из 120 в третьем раунде голосования. Две оппозиционные партии и партия сербского этнического меньшинства бойкотировали выборы.

В ноябре прошлого года 38-летняя Вьоса Османи-Садриу временно заменила бывшего президента Хашима Тачи. Командир повстанцев, прошедший войну за независимость от Сербии 1990-х годов, ушел в отставку после обвинений в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Османи-Садриу стала второй женщиной на посту президента Косово. С 2011 по 2016 год эту должность занимала Атифете Яхьяга.

Вторую женщину-президента Косово поддерживает левая партия "Самоопределение". Теперь за этой партией три руководящих должности: президента, спикера и премьер-министра.

"Самоопределение" выступает против двусторонних отношений со странами, которые не уважают суверенитет Косово, и за объединение Косово с Албанией в том случае, если народ выразит такое желание на референдуме. Тем не менее, Османи-Садриу считает своим приоритетом возобновление переговоров с Сербией.

Независимость республики признают более 100 стран. Россия в их число не входит.

Теги: #президент #косово
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