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13:30 05.04.2021

"Харьковские соглашения" фиксируют нарушение РФ своих юридических обязательств на фоне временной оккупации Крыма – МИД

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"Харьковские соглашения" фиксируют нарушение РФ своих юридических обязательств на фоне временной оккупации Крыма – МИД

Соглашение о пребывании Черноморского флота России на территории Украины фиксирует нарушение РФ своих юридических обязательств на фоне временной оккупации Крымского полуострова и предоставляет Украине дополнительные аргументы при рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Российская Федерация денонсировала в одностороннем порядке соглашение о пребывании Черноморского флота России на территории Украины в марте 2014 года для избежания ответственности за захват Крыма. Украина не признала эту денонсацию. Мы продолжаем считать соглашение действующим, поскольку оно фиксирует нарушение Россией своих юридических обязательств на фоне временной оккупации Крымского полуострова", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Он отметил, что аргументами для этого является то, что соглашение фиксирует временный характер базирования ЧФ, оставляет действующим обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации, обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины.

"Нарушение положений соглашения предоставляет нам дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма. Не забываем, что за размещение ЧФ Россия несет перед Украиной и финансовые обязательства. Игнорирование взаимных расчетов создает также основания для долговых исков", - указал спикер.

Он подчеркнул, что совершив вооруженную агрессию и оккупировав часть украинской территории, Россия нарушила многочисленные нормы международного права, в частности двусторонние договоры.

"Украинская сторона проводит системную работу для восстановления нарушенных прав Украины. Вернемся также и к вопросам реституции, в частности по договору о ЧФ РФ", - добавил Николенко.

Как сообщалось, 19 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел экономические санкции в отношении ряда бывших высокопоставленных должностных лиц и лиц, содействующих укреплению оккупационного режима в Крыму и на Донбассе. В частности, в отношении в отношении экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова, министра обороны Павла Лебедева, министра образования Дмитрия Табачника, генерального прокурора Виктора Пшонки и ряда других чиновников.

В СБУ сообщили, что в 2014 году эти должностные лица способствовали спецслужбам РФ в оккупации украинских территорий, координировали преступную деятельность силовых структур, препятствовали правам и свободам граждан, в частности на "референдуме" в Крыму.

"Отдельные эпизоды их деятельности за период 2014 до сих пор рассматриваются в судах. Некоторые из этих чиновников причастны к подписанию "Харьковских соглашений". А часть - до сих пор работает на укрепление оккупационного режима в Крыму и на Донбассе ", - отметил глава СБУ Иван Баканов.

Теги: #крым #харьковские_соглашения #мид
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