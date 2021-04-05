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13:08 05.04.2021

В случае ухудшения ситуации с коронавирусом во Львове придется закрывать всё – Садовый

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В случае ухудшения ситуации с коронавирусом во Львове придется закрывать всё – Садовый

Во Львове продолжает стремительно распространяться коронавирус, а количество пациентов с COVID-19, которые нуждаются в госпитализации, постоянно увеличивается, что не позволяет говорить об ослаблении карантинных ограничений в ближайшие дни, заявил мэр Львова Андрей Садовый.

"Относительно карантина, то пока все без изменений, но если пойдет ухудшение, то могут закрыть всё: и авиа, и железнодорожное сообщение со Львовом", - цитирует выступление Садового на одной из львовских радиостанций его пресс-служба в понедельник

По словам львовского мэра, в городе продолжает ухудшаться ситуация с распространением COVID-19.

"Ситуация с распространением коронавируса неутешительная. Вокруг нас фактически все страны ввели локдаун до конца апреля. Сейчас во Львове карантин введен до 12 апреля, но если смотреть объективно, статистика не самая лучшая. На сегодня у нас 1 112 людей госпитализированы в городские медицинские учреждения. Хорошо, что мы увеличиваем количество коек в больницах, и с 1 300, которые мы имели, в районе 10 апреля мы выйдем на показатель 2000 мест. Но люди продолжают поступать каждый день", - сообщил Садовый.

Львовский мэр отметил, что увеличивается не только количество пациентов с коронавирусом, нуждающихся в госпитализации, но и число тяжелобольных пациентов.

"Вчера, несмотря на то, что это было воскресенье, поступило 46 новых тяжелобольных пациентов. И это только во Львове, по области вообще больше сотни. Поэтому сейчас другого варианта, как находится в локдауне, нет. Важно, чтобы люди понимали сложность ситуации. Сейчас многие пренебрегают карантинными ограничениями", - резюмировал Садовый.

Теги: #львов #коронавирус
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