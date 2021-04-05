Киевский бронетанковый завод передал украинской армии три отремонтированных танка Т-72

Государственное предприятие "Киевский бронетанковый завод" (КБТЗ), входящий в состав концерна "Укроборонпром", передало украинским военным три отремонтированных танки Т-72, сообщает пресс-служба концерна в понедельник.

Отмечается, что танки прошли капитальный ремонт с доработками в рамках государственного оборонного заказа и получили улучшенные боевые и технические характеристики.

"В частности, ходовые качества Т-72 улучшили благодаря установке более мощного двигателя в 840 лошадиных сил и гусениц от танка Т-80. Командную управляемость усовершенствовали комплектом современной цифровой радиостанции и спутниковой навигационной системы. Это позволит поддерживать связь с пехотными подразделениями для усиления взаимодействия на поле боя", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что приборы ночного видения отремонтированных танков оснастили современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения.

"Работы были выполнены с опережением графика, но при ограниченном финансировании", - подчеркивают в "Укроборонпроме".

Там напоминают, что Киевский бронетанковый завод ремонтирует и модернизирует технику в тесном сотрудничестве с Центральным бронетанковым управлением ВСУ Министерства обороны Украины.

"Модернизация, в частности, охватывает все составляющие - защищенность, мобильность, огневые возможности, командную управляемость", - резюмируют в пресс-службе концерна.