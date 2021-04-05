События

12:58 05.04.2021

Киевский бронетанковый завод передал украинской армии три отремонтированных танка Т-72

1 мин читать
Киевский бронетанковый завод передал украинской армии три отремонтированных танка Т-72

Государственное предприятие "Киевский бронетанковый завод" (КБТЗ), входящий в состав концерна "Укроборонпром", передало украинским военным три отремонтированных танки Т-72, сообщает пресс-служба концерна в понедельник.

Отмечается, что танки прошли капитальный ремонт с доработками в рамках государственного оборонного заказа и получили улучшенные боевые и технические характеристики.

"В частности, ходовые качества Т-72 улучшили благодаря установке более мощного двигателя в 840 лошадиных сил и гусениц от танка Т-80. Командную управляемость усовершенствовали комплектом современной цифровой радиостанции и спутниковой навигационной системы. Это позволит поддерживать связь с пехотными подразделениями для усиления взаимодействия на поле боя", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что приборы ночного видения отремонтированных танков оснастили современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения.

"Работы были выполнены с опережением графика, но при ограниченном финансировании", - подчеркивают в "Укроборонпроме".

Там напоминают, что Киевский бронетанковый завод ремонтирует и модернизирует технику в тесном сотрудничестве с Центральным бронетанковым управлением ВСУ Министерства обороны Украины.

"Модернизация, в частности, охватывает все составляющие - защищенность, мобильность, огневые возможности, командную управляемость", - резюмируют в пресс-службе концерна.

Теги: #танки #укроборонпром
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:44 01.04.2021
В Луганской области прошли учения танковых резервов ВСУ

В Луганской области прошли учения танковых резервов ВСУ

14:26 01.04.2021
Послы стран G7 обсудили с гендиректором "Укроборонпрома" корпоратизацию концерна и реформу ОПК

Послы стран G7 обсудили с гендиректором "Укроборонпрома" корпоратизацию концерна и реформу ОПК

18:04 31.03.2021
Львовский авиаремонтный завод передал ВСУ отремонтированный учебно-боевой истребитель МиГ-29

Львовский авиаремонтный завод передал ВСУ отремонтированный учебно-боевой истребитель МиГ-29

17:12 20.03.2021
"Укроборонпром" готов взять в управление активы "Мотор Сичи", соответствующее письмо направлено в АРМА

"Укроборонпром" готов взять в управление активы "Мотор Сичи", соответствующее письмо направлено в АРМА

19:05 05.03.2021
"Укроборонпром" начал служебное расследование о деятельности заместителя гендиректора госконцерна Морозова

"Укроборонпром" начал служебное расследование о деятельности заместителя гендиректора госконцерна Морозова

09:00 02.03.2021
Киевский бронетанковый завод передал ВСУ пять отремонтированных танков Т-72

Киевский бронетанковый завод передал ВСУ пять отремонтированных танков Т-72

11:33 24.02.2021
"Укроборонпром" и индийская Adani Group подписали меморандум о расширении военно-технического сотрудничества

"Укроборонпром" и индийская Adani Group подписали меморандум о расширении военно-технического сотрудничества

12:37 22.02.2021
"Укроборонпром" заключил с Пакистаном контракт о ремонте танков на $85,6 млн

"Укроборонпром" заключил с Пакистаном контракт о ремонте танков на $85,6 млн

16:20 21.02.2021
Украина представила продукцию своего ОПК на выставке IDEX в ОАЭ

Украина представила продукцию своего ОПК на выставке IDEX в ОАЭ

07:03 20.02.2021
Реформа "Укроборонпрома" начата,  в результате трансформации в холдинг "Оборонительные системы Украины" планируется включить 65 предприятий - Гусев

Реформа "Укроборонпрома" начата,  в результате трансформации в холдинг "Оборонительные системы Украины" планируется включить 65 предприятий - Гусев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Харьковские соглашения" фиксируют нарушение РФ своих юридических обязательств на фоне временной оккупации Крыма – МИД

В случае ухудшения ситуации с коронавирусом во Львове придется закрывать всё – Садовый

Суд признал решение ОИК №87 о пересчете голосов на двух избирательных участках безосновательным – ОПОРА

Полиция открыла 17 дел в связи с нарушениями на довыборах в Раду на округе № 87

Uber Shuttle временно приостановил работу до конца карантина

ПОСЛЕДНЕЕ

"Харьковские соглашения" фиксируют нарушение РФ своих юридических обязательств на фоне временной оккупации Крыма – МИД

В случае ухудшения ситуации с коронавирусом во Львове придется закрывать всё – Садовый

Президентом Косово стала экс-председатель парламента Вьоса Османи-Садриу

18-летняя киевлянка через Facebook продавала спецпропуски на транспорт за 200 грн – прокуратура

МАУ в рамках летней навигации возобновляет рейсы в ряд стран Европы и Азии

В западных областях Украины ожидается похолодание, в остальных регионах – теплая и сухая погода

В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидпорог на 18,2%

Суд признал решение ОИК №87 о пересчете голосов на двух избирательных участках безосновательным – ОПОРА

Глава Нацполиции Украины о работе предпринимателей в локдаун: если думаете, что хитрые, то ошибаетесь

В Киеве уже выдали 437 тысяч спецпропусков для проезда в общественном транспорте

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА