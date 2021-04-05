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12:56 05.04.2021

18-летняя киевлянка через Facebook продавала спецпропуски на транспорт за 200 грн – прокуратура

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18-летняя киевлянка через Facebook продавала спецпропуски на транспорт за 200 грн – прокуратура

Правоохранители уличили 18-летнюю киевлянку в продаже через соцсеть специальных пропусков для проезда в общественном транспорте, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры

"Досудебным расследованием установлено, что девушка разместила в социальной сети Facebook информацию о продаже спецпропусков для проезда в общественном транспорте со справкой о трудоустройстве в одной из больниц Киева. Стоимость спецпропуска составляла 200 гривен", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.358 УК Украины (подделка официального документа), решается вопрос об уведомлении о подозрении.

Досудебное расследование осуществляется подразделением дознания Святошинского управления полиции Киева.

Теги: #киев #пропуска #фальшивка
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