МАУ в рамках летней навигации возобновляет рейсы в ряд стран Европы и Азии

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в рамках летней навигации продолжит выполнять рейсы из Киева в Амстердам, Ереван, Дубай, Лондон, Вильнюс, Париж, Лондон, Каир, Мюнхен, Берлин, Женеву, Тбилиси, Баку, Тель-Авив, Прагу, Стамбул и Милан, а также из Одессы в Тель-Авив и Стамбул.

Как сообщила пресс-служба авиакомпании в понедельник, возобновить планируется рейсы: Киев - Ташкент - Киев (с 8 апреля), Киев - Барселона - Киев (с 14 апреля), Киев - Ларнака - Киев (с 24 апреля), Киев - Кишинев - Киев (с 29 апреля), Киев - Дели - Киев (один рейс планируется 11 апреля; начиная с 2 по 30 мая - еженедельно, возвращение по понедельникам), Киев - Батуми - Киев (с 10 июня), Одесса - Вильнюс - Одесса (с 13 июня), Киев - Ницца - Киев (с 17 июня), Киев - Рим - Киев (с 18 июня), Киев - Варшава - Киев, Киев - Афины - Киев (оба - с 18 июня), Киев - Анкара - Киев, Львов - Тель-Авив - Львов, Харьков - Тель-Авив - Харьков (все три - с 20 июня).

Кроме того, МАУ увеличивает количество частот на рейсах: Киев - Лондон - Киев - (до 10 частот в неделю), Киев - Стамбул - Киев (21 частота в неделю), Киев - Тель-Авив - Киев (14 частот в неделю).

Дополнительно, в рамках летней навигации МАУ планирует выполнение рейсов по маршруту Киев - Джидда - Киев.

При этом компания отмечает, что в связи с эпидемической ситуацией и карантинными ограничениями было принято решение перенести старт рейсов по маршрутам Киев - Торонто - Киев и Киев - Нью-Йорк - Киев на третий квартал 2021 года.

Говоря о внутренних рейсах, в МАУ сообщили, что в рамках летней навигации авиакомпания продолжит выполнять внутренние рейсы совместно с авиакомпанией-партнером по направлениям Харьков, Львов, Днепр, Запорожье и Ивано-Франковск, а также собственные регулярные рейсы в Одессу и в Херсон, начиная с июня 2021.

Как сообщалось, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" в первом квартале 2021 года выполнила на 82% меньше регулярных рейсов (1,424 тыс.), чем за аналогичный период 2020 года.