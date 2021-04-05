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12:38 05.04.2021

В западных областях Украины ожидается похолодание, в остальных регионах – теплая и сухая погода

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В западных областях Украины ожидается похолодание, в остальных регионах – теплая и сухая погода

В ближайшие сутки на запад Украины будет перемещаться холодный и влажный воздух с северо-запада Европы, на остальной территории умеренно-теплая и сухая погода.

Как сообщает Укргидрометцентр, во вторник, 6 апреля, в западных областях, днем и на Житомирщине, ожидается мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла. В Карпатах снег, местами значительный, температура в течение суток 1-6° мороза.

На остальной территории без существенных осадков, лишь ночью на востоке страны возможны небольшие осадки. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 7-12° тепла.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине, кроме запада и севера, местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве во вторник без существенных осадков. Температура ночью 1-3° тепла, днем 10-12° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 06 апреля самая высокая температура днем (+24,7°) была в 1968 году, самая низкая ночью (-6,6°) фиксировалась в 1942 году.

В среду, 7 апреля, в южной и восточной части ожидаются умеренные, местами значительные дожди; ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с; температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16°.

На остальной территории возможен мокрый снег, в большинстве центральных областей дождь с мокрым снегом, местами значительные осадки, налипание мокрого снега; ветер северо-западный, 5-10 м/с; температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в западных областях 0-5° мороза, днем 1-6° тепла, в центральных областях 6-11°.

В Карпатах снег, температура ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза.

В Киеве в среду ожидается мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 4-6° тепла.

Теги: #погода #прогноз
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