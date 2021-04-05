В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидпорог на 18,2%

В столице за 13-ю неделю 2021 года зарегистрировано 26 276 заболевших гриппом и ОРВИ, показатель заболеваемости сейчас составляет 885,5, а эпидемический порог в городе превышен на 18,2%, сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

По его словам, в столице наблюдается незначительное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 1,1% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет детского населения. Так, детей заболели – 6 529 (снижение на 12,8%), взрослых – 19 747 человек (рост на 3,5%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 24,8%, а на предыдущей неделе - 28,2%. 44,2% - дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость снизилась на 18,3% - зарегистрировано 2 886 случаев", - цитирует Поворозника пресс-служба КГГА.

Он отметил, что в медицинские учреждения за 13-ю неделю госпитализированы 1987 человек, из них 78 детей.

"Я не раз говорил, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ непосредственно влияет на количество госпитализированных. Ведь сегодня все больные с признаками вирусного заболевания автоматически становятся пациентами с подозрением на заболевание коронавирусом. Только за минувшие сутки в коммунальные больницы госпитализированы 470 заболевших коронавирусом, с подозрением на заболевание и с пневмониями. Всего в стационарах лечатся 4 693 пациентов", - отметил замглавы КГГА.

Он отметил, что карантин, который с 5 апреля введен в городе, должен уменьшить уровень заболеваемости и соответственно - нагрузку на врачей коммунальных медучреждений.

"Поэтому придерживайтесь карантина, берегите себя и своих родных", - резюмировал Поворозник.