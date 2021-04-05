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11:56 05.04.2021

Глава Нацполиции Украины о работе предпринимателей в локдаун: если думаете, что хитрые, то ошибаетесь

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Глава Нацполиции Украины о работе предпринимателей в локдаун: если думаете, что хитрые, то ошибаетесь

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявляет, что полиция фиксирует все нарушения запрета работы в период локдауна.

"Введение усиленного локдауна - требование времени. Ежедневно мы наблюдаем растущую статистику количества больных…Часто во время выполнения своих функций полицейский в ответ на замечание о, например, отсутствии маски, слышит оскорбления, обвинения и иногда даже проклятия. Но все же пытается достучаться до правосознания человека", - написал Клименко на своей странице в Фейсбук.

По его словам, если на замечание полицейского нет надлежащей реакции, то составляется административный протокол или административное постановлений, в зависимости от места совершения правонарушения.

"Отдельного внимания заслуживают некоторые предприниматели, которые не реагируют на запрет работать в период локдауна. Если думаете, что хитрые, то вы ошибаетесь. Все ваши нарушения полиция фиксирует", - подчеркнул глава Нацполиции.

Он поблагодарил неравнодушных граждан, которые сообщают полиции о работе предприятий сфер досуга, питания и торговли в период локдауна.

"Ежедневно более 1200 рейдовых групп проверяет соблюдение карантина субъектами хозяйствования. Но иногда не везде успеваем, поэтому помощь общественности очень важна", - отметил Клименко.

Глава Нацполиции привел статистику зафиксированных нарушений за минувшую неделю: составлен 1 тыс. 881 админпротокол за нарушение правил карантина людей (всего с начала карантина - 85 982 админпротокола), вынесено 11 тыс. 44 админпостановлений по неношению масок или респираторов (всего - 200 тыс. 73 админпостановления).

По словам Клименко, проверено 72 тыс387 субъектов хозяйствования, выявлено 1 тыс.95 нарушений, приостановлена работа 136 учреждений (из них 72 - учреждения досуга, 64 – сферы общественного питания).

"Напоминаю, что в Киеве, Чернигове и Николаеве в пределах усиленного карантина весь общественный транспорт переведен в режим спецперевозок. Полицейские проверяют наличие у пассажиров спецбилетов. Прошу всех с пониманием отнестись к этому требованию", - отметил Клименко. Руководитель Национальной полиции призвал не поддаваться на провокации людей, которые "пытаются накрутить и полицейских, и окружающих".

"Помните: как долго мы будем жить в условиях жесткого локдауна, зависит от того, насколько четко каждый будет соблюдать правила гигиены и действующего законодательства", - добавил Клименко.

Теги: #локдаун #нацполиция
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